Украинских военных заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке утверждают в России
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ВСУ сейчас блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт, сообщил в пятницу посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
«Немногочисленна группировка укроформирований на территории химобьединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как рассказал Мирошник, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».
«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил посол ЛНР.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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