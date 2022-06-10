Красиво переливается: маникюр “Русалка” – еще один яркий тренд сезона. Как его сделать

Если вы находитесь в поисках новых идей для оформления ногтей в этом сезоне, то эффект хвоста русалки вас наверняка заинтересует. Маникюр “Русалка” отличается мягким переливом бликов, при этом ногти любой длины и формы выглядят потрясающе, а сам дизайн очень прост в исполнении.

Почему дизайн популярен

Маникюр “Русалка” очень сдержанный и в то же время оригинальный. Такой вариант дизайна подойдет и для офиса (в более светлых тонах), и для вечеринки (если подложка выполнена в ярком цвете).

Кроме этого дизайн сочетает приятный шиммерный блеск и некоторые характеристики градиента, хотя никакого градиента в дизайне не заложено. Все дело в мягком блике, который создает подобный эффект. Попробовав раз маникюр “Русалка”, вы станете его поклонницей на долгое время.

Как сделать дизайн

Для того чтобы создать дизайн, требуется совсем немного:

ультрафиолетовая или ЛЕД-лампа; база; лак-основа (от его цвета будет зависеть цвет маникюра); втирка с перламутровым эффектом; топ для закрепления дизайна.

Работа достаточно простая и не вызовет особых затруднений даже у новичка.

Сделайте маникюр в привычной технике (обрезной или аппаратный), опилите ногти до необходимой длины, придайте им форму. Нанесите базовый слой, высушите его. Затем наступает очередь лака-подложки. Его нужно сушить не более 15 секунд, чтобы он сохранил липкость и втирка хорошо сцеплялась с покрытием. Втирку наносите аккуратными круговыми движениями, немного придавливая к ногтевому ложу.

Втирка должна быть нанесена равномерно, чтобы цвет подложки нигде не проглядывал сам по себе. Когда результат вас полностью удовлетворяет, просушите ногти в лампе до полной полимеризации покрытия. Излишки втирки легко удалить с боковых валиков и кутикулы мягкой щеткой.

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Особенности дизайна

Такой вариант оформления ногтей подходит любительницам лаконичных дизайнов. Втирка настолько деликатно блестит, что даже не возникает мыслей дополнить маникюр стразами или наклейками.

“Русалка” отлично смотрится на ногтях любой длины и формы. Вы можете, не меняя цвета маникюра, поиграть с формой ногтей и выбрать самую лучшую для вас.

Выполнить дизайн невероятно просто. Если вы делаете маникюр в салоне, то мастер справится с работой значительно быстрее, чем обычно. Да и для самостоятельного исполнения такая техника вполне доступна, с ней справляются даже начинающие.

“Русалка” обещает стать еще одним популярным дизайном, который будет в арсенале любительниц лаконичного стиля наряду с френчем.