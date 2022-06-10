Не примеряйте туфли утром и учитывайте форму стопы: как не допустить пустой траты денег при покупке обуви

Найти идеальную пару обуви очень трудно. Как часто бывает, что отлично сидящие в магазине во время примерки туфли оказывается невыносимо носить на улице. И здесь 2 выхода: выбросить (а это бессмысленная трата денег) или ходить и мучиться. Существует несколько секретов грамотной примерки и покупки обуви.

Не примерять обувь утром

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», а вот тот, кто с утра пораньше примеряет туфли или сапоги в магазине, — не очень. После ночного отдыха в горизонтальном положении объем стопы в значительной степени уменьшается, поэтому, если нужна пара обуви, в которой можно если уж не протанцевать всю ночь до утра, то хотя бы удобно и комфортно провести весь день, отправляйтесь за покупкой вечером.

Обратить внимание на форму и ширину стопы

Ступни бывают разные: широкие и узкие, с высоким подъемом и без него. Кроме того, у многих существуют такие проблемы, как плоскостопие и выпирающие косточки. Форма стоп — это едва ли не самая важная деталь, на которую следует обратить внимание при покупке пары удобных туфель или сапог. Разве что потенциальная покупательница не вообразила себя Русалочкой, которой даже просто наступать на землю было невыносимо больно. И да, стоит хорошенько подумать, взвесить все за и против, прежде чем выбрать остроносые туфли или лодочки на каблуке высотой с Останкинскую телебашню.

Примерять обе туфли

Человеческое тело симметрично только на картине или же в нашем воображении. На самом деле это не так. Если хорошенько измерить ступни, можно обнаружить, что одна из них или чуть длиннее, или чуть шире другой. Вот почему во время примерки нужно надеть оба башмака и походить в них по магазину или салону. Если одну ногу давит, выбор непременно должен быть в ее пользу, то есть обувь нужно брать на размер больше.

Учитывать ширину подошвы

Если пара туфель, кроссовок, ботинок или сапог покупается для повседневной носки, покупатель должен учитывать не только внешний вид и размер, но и толщину и плотность подошвы. Слишком тонкая подметка – это не только неудобно и непрактично, но и вредно для ног.

Конечно, существует много эффективных и сравнительно недорогих способов сделать обувь более удобной. Например, можно растянуть тесные туфли или разносить их, обклеить ступни лейкопластырем или намазать специальным карандашом, спасающим от натоптышей и натирания, но не лучше ли просто более серьезно и ответственно подойти к выбору очередной пары? Ведь туфли, сидящие на ноге, как перчатки, – это что-то чудесное и невероятное.