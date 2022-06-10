 

В Москве появится сеть городских постаматов

10.06.2022, 15:25, Разное
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Сегодня услугами постаматов пользуются миллионы жителей столицы. Но единого порядка размещения устройств на общественных территориях и объектах городской собственности пока нет, что сдерживает развитие рынка таких услуг.

Проект “Московский постамат” предполагает установку общедоступных устройств доставки в социальных, культурно-досуговых учреждениях, на транспортных объектах (станции метро, МЦК, МЦД, транспортно-пересадочные узлы), а также в поликлиниках, спортивных центрах.

При желании установить постамат можно будет в подъезде жилого дома. Соответствующее решение должны принять собственники квартир в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

С помощью постаматов жители столицы смогут получать заказы из интернет-магазинов или возвращать покупку, отправлять на ремонт технику, одежду, обувь и получать их обратно, направлять посылки и документы и даже оставлять вещи на хранение.

Постаматы будут устанавливать в рамках единых требований к качеству обслуживания. В дальнейшем планируется интегрировать сеть с городским порталом mos.ru.

Реализация пилотного проекта началась в 2021 году. Были протестированы основные принципы работы сети постаматов. Работу координирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.



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