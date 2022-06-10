Скандалы: Процесс о двух миллионах

В чём скрытый смысл истории с продажей «проходного» места в партийном списке руководством партии «Наш край»

Сопредседателей партии – Сергея Шахова и Александра Мазурчака – подозревают в продаже некоему анонимному предпринимателю места в партийном списке. Аноним якобы передал предприимчивым партийным руководителям 2,5 миллиона долларов наличными за свой будущий мандат. Но интрига не только в том, что место в топе партийного списка даже у крупных парламентских партий на Украине никогда не стоило больше миллиона долларов – и даже этот миллион редко кому из покупателей удавалось впоследствии «отбить».

Списочный состав «Нашего края» – непроходной. То есть, совершенно. Те трое депутатов из прошлого созыва Рады и пятеро из нынешнего просочились в парламент не по партийному списку, а в округах. Это мажоритарщики. Мог ли покупатель мандата этого не знать? Едва ли. А мог ли покупатель не знать, сколько обычно стоит место в верхней части списка? Тоже вряд ли. Ещё непраздный вопрос: а с какой стати покупатель не обратился к партийцам, скажем, из «Батькивщины» – там купля-продажа мандатов издавна поставлена на широкую ногу? А предпочёл им безвестную, по сути, партию?

Очень похоже, что «Наш край» подставили. Но вовсе не по причине того, что именно «Наш край» перешёл кому-то дорогу. Дело в другом. Зеленскому и его «слугам» потребовалось «зачистить поляну» накануне планирующихся досрочных парламентских выборах, о которых в последнее время много судачат в руководстве президентской партии. Происшествие в «Нашем крае» даст им возможность установить непреодолимый процентный порог для партий, не представленных в виде фракций Верховной рады. Или и вовсе не пустить эти партии на выборы – под тем предлогом, что в стране то и дело продлевается военное положение. А небольшие партии занимаются чёрте чем, подрывая устои украинской государственности. Мандатами, понимаешь, торгуют! Так что случай с «Нашим краем», скорее всего, максимально раздуют и превратят в предлог для «зачистки» периметра. Ну, и заодно выбьют из седла одного из руководителей партии, видного учёного Владимира Семиноженко – компромиссную фигуру, которая бы устроила в качестве внезапного сменщика Зеленского очень многих, причём не только в Киеве, но и в Москве.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”