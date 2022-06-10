Суд в Нидерландах завершил слушания сторон по делу сбитого россиянами Боинга MH17

Голландские судьи завершили слушания сторон в деле о крушении самолета в Украине в июле 2014 года и удалились для вынесения решения, заседание проходит в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах.

Следующее заседание состоится 22 сентября, оно будет носить технический характер.

По словам судьи Хендрика Стейнхейса, «поскольку суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов, ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт – 17 ноября, передает ТАСС.

В случае согласования точной даты объявления решения, соответствующее сообщение появится на официальном сайте. В то же время Стейнхейс не исключил того, что оглашение вердикта может быть отложено и до 22 декабря.

Напомним, в Нидерландах уже второй день идут последние слушания перед вынесением приговоров по делу о крушении MH17 над Украиной.

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить дополнительные доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Суд проходит над тремя гражданами России – бывшим “министром обороны” самопровозглашенной “ДНР” Игорем Гиркиным (“Стрелков”), генерал-майором Сергеем Дубинским (“Хмурый”), полковником Олегом Пулатовым (“Гюрза”), а также гражданином Украины Леонидом Харченко (“Крот”). Только Пулатов сотрудничает с судом, его интересы представляет группа адвокатов.

По убеждению прокуратуры, выстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса “Бук”, который в день трагедии был доставлен из России в район, которые контролировали сепаратисты из “ДНР”. Это доказывается многочисленными показаниями свидетелей, фото- видео- и аэро- съемкой и а также фактическими обстоятельствами делами и вещественными доказательствами.

Кроме того, ССГ и прокуратура Нидерландов пришли к выводу, что Российская Федерация должна нести ответственность за эти преступления, а также за то, что не выполняет свои обязательства сотрудничать, в том числе в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН №2166 (2014).

Резолюция требует, чтобы лица, ответственные за сбитие самолета рейса MH17, были привлечены к ответственности и чтобы все государства полностью сотрудничали и приложили все усилия для установления ответственности.