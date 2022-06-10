Врио главы комитета транспорта Петербурга назначен победитель конкурса «Лидеры России»

Победитель конкурса «Лидеры России» Валентин Енокаев назначен временно исполняющим обязанности главы комитета по транспорту Петербурга.

До этого Енокаев был первым заместителем главы комитета, в новой должности он продолжит транспортную реформу города, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На текущий момент приоритетная задача одна – продолжение масштабной транспортной реформы Санкт-Петербурга, включающей в себя обновление подвижного состава городского электрического транспорта, поставку 950 новых вагонов метрополитена, расширение платного парковочного пространства в центре города, модернизацию светофорного регулирования, завершение внедрения новой модели транспортного обслуживания (уход от маршруток) и многие другие проекты, нацеленные на улучшение транспортного обслуживания Петербурга», – поделился планами Енокаев.

Он также отметил особую роль конкурса «Лидеры России» в становлении своего карьерного пути.

«Конкурс «Лидеры России» дал многое – лучшую программу обучения для публичных менеджеров, друзей, без которых уже не могу представить свою жизнь. Особенно благодарен наставнику – одному из главных транспортников страны – Олегу Валентиновичу Белозерову за его время и вовлеченность», – сказал врио главы комитета.

С середины 2000-х Енокаев занимался крупными проектами в сферах автоматизированного оборудования и строительства. В 2013 году он возглавил управление развития транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области. Также на его счету участие в проекте строительства автомагистрали «Западный скоростной диаметр». В 2019 году он победил в конкурсе «Лидеры России». На встрече с президентом Владимиром Путиным Енокаев рекомендовал сосредоточиться на создании Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге.

Енокаев также является членом клуба Лидеров РФ «Эльбрус», в рамках которого принимает участие в проекте «Деловое сообщество» – площадке для эффективного и структурированного общения победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

За прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 350 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, пятеро участников стали мэрами городов, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов.

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