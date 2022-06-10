Вместо Ивана Урганта ведущим «Алых парусов» будет Александр Дугин

Оргкомитет «Алых парусов» единогласно поддержал инициативу Всероссийского родительского комитета (ВРК) о запрете Ивану Урганту принимать участие в празднике.

Вместо него ведущим мероприятия в этом году будет философ и политолог Александр Дугин.

– У нас вызывают большую обеспокоенность морально-нравственные качества Урганта, есть вопросы и по его выступлениям в СМИ. Такие люди как он не должны быть ориентиром для молодёжи, ничему хорошему наших детей они научить не могут. Пускай катится в свою Америку и деградирует там, – заявила заместитель председателя ВРК Полина-Тереза Давыдова.

Дугин согласился принять участие в празднике только при выполнении ряда условий – для выпускников будет введён жёсткий дресс-код, а зона для зрителей будет разделена на две части – мужскую и женскую. Кроме того, новый ведущий лично проведёт собеседование со всеми артистами и музыкантами, которые будут выступать на празднике.

– Никакой попсы, музыки на западных языках или оголённых тел. Дети должны наслаждаться выпускным, а не подвергаться искушению в центре имперской столицы России, – заявил Дугин.

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