 

Скандалы: Кикбоксер, рэкетир и нацист

10.06.2022, 13:45, Разное
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Чем известен теневой хозяин Мелитополя Артур Туча, которого Росгвардия взяла со стрельбой

Сегодня в Запорожской области арестовали одного из самых жестоких криминальных авторитетов Украины — 37-летнего Артура Горобца, его ещё называют Туча. Таким было спортивное прозвище Горобца на ринге, когда бандит был ещё членом сборной Украины по кикбоксингу. Во время задержания Горобец вытащил пистолет и пытался отстреливаться от росгвардейцев. Они открыли ответный огонь, ранив его. Он остался жив и сейчас находится в СИЗО Мелитополя — второго по величине города в Запорожской области.

Бандит «русской весны»

В 2014-м кикбоксер Горобец вдруг оставил ринг и подался в криминал, став «смотрящим» от блатного мира в родном Мелитополе. По информации Лайфа, ещё в 2010 году он привлекался к ответственности в Севастополе за грабёж.

Его банда быстро подмяла под себя Мелитополь, прославившись жестокостью и безнаказанностью. В неё входили спортсмены боевых единоборств и даже детские тренеры, а также бывшие зэки, которые хорошо знали, как выбивать из людей деньги. В лучших традициях 90-х бандиты облагали данью торговые точки и магазины. Цена за месячную охрану составляла около 20 тысяч гривен.

Группировку курировала СБУ, поэтому прежде всего жертвами Тучи становились пророссийски настроенные жители Украины, у которых бандиты вымогали деньги и имущество. Группировка Тучи была в Мелитополе чем-то вроде добробата: силовики неоднократно задерживали теневого хозяина города, но Горобец и его люди всегда быстро оказывались на свободе.

От Тучи было не спастись

В течение многих лет бандиты терроризировали Мелитополь, записывали бизнес и имущество жертв на себя, угрожая расправой им и их семьям. Начиная с 2014 года ОПГ Тучи координировала свои действия с местными силовиками, вместе с ними запугивая жертв издевательств и избиений.

Например, на бизнесмена Сергея Маменко нападали несколько раз. Однажды во дворе собственного дома бандиты избили его и пытались затащить в машину, требовали деньги и золото. В другой раз мужчину похитили, вывезли за город, где жестоко издевались над ним.

Дмитрий Бирзулов — ещё один мелитопольский предприниматель, держащий магазин спортивной одежды. У него рэкетиры требовали деньги за криминальную крышу. По его словам, однажды его жестоко избили. У Бирзулова требовали либо деньги, либо ежемесячно одевать пятерых бандитов.

По данным Лайфа, бандитов прикрывал оперативник Нацполиции в Запорожской области, подполковник Виктор Манько (позывной Полкан), имеющий большое влияние в кругах местных силовиков.

Группировка Тучи так закошмарила город, что в 2018 году бизнесмены устроили пресс-конференцию в Запорожье (в районном Мелитополе СМИ эту тему всегда игнорировали). В итоге Тучу задержали, в его доме нашли помимо оружия и денег отмычки, несколько десятков мобильных телефонов, радиостанции и глушилки радиосигналов.

Несмотря на доказательства, Тучу с подельниками отпустили уже через два дня, после чего его люди продолжили терроризировать пророссийское население Мелитополя. Теперь бандит и его подельники попали в руки российского правосудия, что, учитывая тяжесть совершённых ими преступлений, грозит суровым наказанием.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”



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