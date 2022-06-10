Лавров о санкциях Зеленского против Путина: Чем бы дитя ни тешилось

Санкции Киева против российского лидера Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа, выразил мнение министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось», – передает РИА «Новости» его слова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении Путина. Санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении самого Лаврова.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации в Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».

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