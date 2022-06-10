 

ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых

10.06.2022, 13:20, Новости дня
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Совет директоров Банка РФ на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта (п.п.) – до 9,5% годовых, сообщил регулятор.

«Совет директоров Банка РФ 10 июня принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов – до 9,5% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк РФ ожидал в апреле», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

ЦБ также будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

26 мая Банк РФ на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

Газета ВЗГЛЯД писала о проблеме возможного переукрепления рубля и мерах, предпринятых властями, для того, чтобы сделать курс национальной валюты комфортным для государства, бизнеса и населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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