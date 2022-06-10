Лавров заявил о неспособности НАТО вершить судьбы Европы

Всем стало понятно, что НАТО не может уже вершить судьбы Европы, сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что они не могут вершить судьбы Европы, думаю, всем уже стало ясно», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Министр добавил, что сегодня ОДКБ выступает в качестве уравновешивающего фактора нелегитимных действий НАТО.

«ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс», – резюмировал Лавров.

Ранее Лавров сообщил, что Запад ранее прямо и достаточно грубо сообщил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины РФ не касается, и она не должна лезть в эти вопросы.

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