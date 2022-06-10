В квартире Олега Митволя при обыске обнаружили пропавшую линию красноярского метро

В пятницу следственно-оперативная группа, проводившая обыск в квартире бывшего главы Росприроднадзора Олега Митволя, обнаружила линию красноярского метрополитена «Кузнецовская-Солонцы», местонахождение которой было ранее неизвестно.

Олега Митволя задержали накануне во Внуково при попытке вылететь в Дубай. Его обвиняют в хищениях при строительстве метро в Красноярске, однако найти пропавшую линию у него дома никто не рассчитывал.

– Обыск проводился с целью обнаружить прежде всего документы, являющиеся уликами по уголовному делу. Также предполагалось, что могут быть обнаружены деньги и ценности. Но оказалось, что подозреваемый не успел реализовать похищенное имущество, и оно находилось у него дома, – сообщил на условиях анонимности оперативный сотрудник московской полиции.

«Синяя» линия красноярского метро считалась пропавшей более десяти лет. Сначала красноярские, а затем и федеральные правоохранительные органы безуспешно её разыскивали. Очевидно, всё это время она находилась у Олега Митволя дома.

– Учитывая размеры жилища, которое предстояло обыскать, мы планировали проработать примерно месяц силами следственно-оперативной группы в четыреста человек. Было привлечено 58 понятых. Но уже в первый час обыска нас ждала удача – оперативник заметил в подвале дозаторную камеру наклонного ствола станции «Красноярский рабочий» и показал её присутствовавшему техническому эксперту, – рассказали в Следственном комитете.

Следствию предстоит выяснить, зачем Олег Митволь хранил дома линию метро, а также как он смог тайно вывезти её из Красноярска и перевезти на расстояние в четыре тысячи километров.

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