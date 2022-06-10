Мнение: Обреченные иностранцы

Троих иностранцев, выступавших на стороне Украины во время российской «специальной военной операции» приговорили к смертной казни. Приговор вынесен в так называемой ДНР, признанной Россией.

Британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун согласно обвинения, выступали на стороне Украины в качестве наемников и сдались в плен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выражают серьезную обеспокоенность в связи с этим приговором. Не удивлен. Для того, что бы весь мир начал выражать эту самую серьезную озабоченность, похоже, и был вынесен смертный приговор. Чтобы главы США и европейских государств начали звонить президенту России и просить остановить казнь.

Но инициаторы смертной казни иностранцев на Донбассе, по-моему, перестарались и сослужили плохую службу Кремлю. Потому что Путин будет вынужден говорить, что ДНР, как и суд в ДНР – самостоятельны, что они ему не подчиняются, он не может вмешиваться в работу судов. Потому что если Путин пообещает вмешаться и помочь, это фактически будет признанием, что власти ДНР, как и суд в ДНР – марионеточны и полностью подконтрольны Кремлю.

В общем, похоже, что приговор будет приведен в исполнение.

На снимке: приговопеные к смертной казни инострацы,фотография отсюда

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