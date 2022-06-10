 

Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте»

10.06.2022, 11:58, Новости дня
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Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев, выступая перед 40 студентами УрФУ в «Ельцин-центре», прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

«Лично меня задели слова Соловьева, даже разозлили. Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр наша такая публичная встреча не состоялась бы», – сказал Григорьев, отвечая на вопросы студентов. Он также поблагодарил «Ельцин-центр» за предоставление площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Напомним, в конце апреля Соловьев в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» побеседовал с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».

На слова Соловьева резко отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал телеведущего «следить за своим языком», а также сообщил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения». Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».

Помимо Григорьева с лекцией перед студентами в «Ельцин-центре» выступал военкор Эдуард Корниенко. Они рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и окрестностях городов с 18.02 по 02.04. и с 29.04 по 11.05. Российские корреспонденты были свидетелями ключевых событий спецоперации, в том числе, признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России.

«Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», – рассказал Григорьев.

Во время поездки на Донбасс журналисты Ura.ru сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их. Говоря о своих творческих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «В Донбассе строится новая жизнь, мне интересно быть свидетелем этого процесса», – отметил журналист.

Встреча военкоров Ura.ru со студентами УрФУ была организована по предложению представителя МИД РФ в Свердловской области Александра Харлова. Это второе мероприятие патриотической направленности в «Ельцин-центре». 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались здесь с очевидцами различных боевых действий, в том числе с Героем РФ Сергеем Ворониным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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