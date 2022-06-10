Банкам запретили устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам

Российские банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, но могут отказаться от валютных продуктов, сообщил Банк России.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», – передает ТАСС заявление ЦБ.

Но, как отмечает регулятор, после введения санкций операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски, поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк РФ изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры – требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо», – отмечает ЦБ, указывая, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

Напомним, Банк РФ с 8 июня разрешил физлицам в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

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