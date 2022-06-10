 

Банкам запретили устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам

10.06.2022, 11:57, Новости дня
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Российские банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам, но могут отказаться от валютных продуктов, сообщил Банк России.

«Одностороннее изменение условий договора банковского вклада является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», – передает ТАСС заявление ЦБ.

Но, как отмечает регулятор, после введения санкций операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски, поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк РФ изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры – требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо», – отмечает ЦБ, указывая, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

Напомним, Банк РФ с 8 июня разрешил физлицам в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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