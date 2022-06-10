 

Мнение: Арестовали Митволя

10.06.2022, 11:45, Разное
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Арестовали Митволя

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовали по делу о хищении, сообщил РБК сообщил источник в силовых структурах, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого его сопроводили в Красноярск, где суд отправил его под арест на месяц.

Помощница Митволя в разговоре с РБК назвала информацию про задержание «непроверенной». Но подтвердила, что Олег Митволь собирался в Дубай на отдых

По данным собеседников РБК, экс-префекта подозревают в хищении 900 млн руб, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Уголовное дело было возбуждено в мае. По данным источников РБК, в сентябре 2019 года красноярское «Краевое транспортное управление» заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. С 2018 года Митволь является председателем совета директоров «Красноярского ТИСИЗа».

По данным следствия, «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн руб.

https://www.rbc.ru/society/10/06/2022/62a2e5279a7947d82e02398b?from=from_main_1 – цинк

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Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь, занимавший должности префекта Северного административного округа Москвы и замруководителя Росприроднадзора, арестован по подозрению в хищении выделенных на строительство красноярского метро 900 млн руб. Ранее издание РБК сообщило, что он был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в ОАЭ.

«Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на 1 месяц и 17 дней. Подозревается в хищении более 900 млн рублей»,— сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Решение о заочном аресте по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества) вынес Центральный районный суд Красноярска.

По информации «Ъ», Олег Митволь уже находится в Красноярске под арестом. Его помощница сообщила «РИА Новости», что политик находится в столичном аэропорту Внуково, где с ним проводят беседу сотрудники таможенной службы. По ее данным, он планировал вылететь на отдых в Турцию.

https://www.kommersant.ru/doc/5396777 – цинк

А ведь такой эффективный менеджер был…
Господа, куда же вы?

Источник: Colonel Cassad



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