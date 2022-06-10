Как перестать жрать? – Личное мнение

Самый часто задаваемый мне вопрос звучит так: «Лена, как перестать жрать?»



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С особым остервенением его задают, конечно же, летом, когда одежды носится меньше, а поездка к морю неумолимо приближается.

Ходите сюда, лапоньки. Учить буду.

Желание сожрать что-нибудь вкусное (именно вкусное, а не необходимое организму) возникает не когда мы голодны, а исключительно по следующим причинам:

а) от скуки,

б) от тоски,

в) по привычке,

г) в ПМС.

Допустим, вы в положенный час пообедали. До ужина — ещё пара часов. Вы зачем-то устраиваете себе полдник.

Вот зачем? Объясните мне внятно. Вы в детском саду, что ли? Растущие — вашу мать — организмы?

Нет? Значит, ни полдник, ни какой другой перекус между основными приёмами пищи вам не положен. Исключения — диабетики.

Не диабетики?

Тогда тоску, скуку или свой ПМС, когда хочется «чего-нибудь сладенького» (или, наоборот, солёненького), разгоняйте не перекусами, а вкусными напитками, в которых — ноль калорий.

Одно лишь это может перевести вас из размера М в размер S, причём в короткий срок.



Фото: istockphoto.com

Я никогда не перекусываю. Я завтракаю, обедаю и ужинаю, а в перерывах между приёмами пищи, когда хочется чего-то сожрать, пью кофе или чай.

Часов до трёх дня — кофе, после — травяной чай.

В кофе я никогда ничего не добавляю: ни сахара, ни молока. Я — кофейный сноб. Считаю, что этот напиток нужно пить в чистом виде, без глюкозо-лактозных примесей.

Сахар и молоко нужны, чтобы отвлечь внимание вкусовых рецепторов от плохого кофе: горелого, горького, старого и трухлявого.

По-настоящему хороший, ароматный кофе пьётся легко и «без всего».

Я такой нашла и уже о нём писала: кофе не промышленной, а самой что ни на есть деликатной, высококачественной, ручной обжарки от саратовский мануфактуры MV4 семьи Васильчиковых.

Васильчиковы — замечательная семья: хорошие, дружные, деятельные люди, всей душой любящие своё дело. Я таких очень уважаю.

Из всех сортов кофе, которые Васильчиковы производят на своей мануфактуре, я больше всего люблю Денбор с шоколадным послевкусием и Вива Анна с карамельными нотками.

От всей души советую: вместо того, чтобы между завтраком и обедом пить ширпотребный кофе с молоком и печенькой, лучше насладитесь чашкой вкуснейшего кофе ручной обжарки с нотками на свой вкус — ягодными, карамельными, шоколадными, ванильными, коньячными, винными и другими.

Такой кофе придаст энергии, поднимет настроение и побалует ваши вкусовые рецепторы без потребления ненужных вам калорий.

Во второй же половине дня лучше, как мне кажется, пить травяной чай. Особенно — тем, кто плохо засыпает, когда пьёт кофе ближе к вечеру.

Чай у Васильчиковых — великолепный и уникальный: травяной, душистый, чистейший. Каждая его чашка приносит мне не меньшее удовольствие, чем съеденная конфетка.

Я всегда пью их травяной чай на ночь и в моменты, когда хочется чего-нибудь вкусного между обедом и ужином. Вместо перекуса.

Мои любимые купажи — От дедушки Бориса (Иван-чай, чабрец, сосновые почки, тысячелистник) и От бабушки Валентины (ягоды и листья ягод малины с мелиссой и бутонами роз).

Появились эти травяные чаи благодаря родителям главы мануфактуры Виталия Васильчикова. Они обожают травяные чаи. Больше скажу: купаж «От бабушки» собирают прямо на загородном участке старших Васильчиковых под Саратовом.

Собирают немного, но зато гарантировано своё и самое отборное! В планах — расширить производство купажей Иван-чая, сырье для которых будет закупаться в деревнях Саратовской области.

В общем, хотите быстренько похудеть — строго-настрого завязывайте с перекусами. Заменяйте позывы «сожрать чего-нибудь вкусненького» чашкой хорошего кофе или чая от MV4.

250-граммовая пачка вкуснейшего кофе из MV4 стоит 600 рублей. Хватит на 35 чашек кофе. Аналогичная по весу пачка растворимого кофе в магазине сейчас стоит на 15-50% дороже.

Доставка по России — бесплатная при заказе от 2 000 рублей.

Заказать кофе ручной обжарки, а также настоящий китайский и травяной чай из мануфактуры MV4 можно тут. Почитать про правильный чай и кофе — тут.

Кстати, вы, наверное, в курсе, что те, кто бросил курить, набирают вес? Причина проста: курильщики сигаретами (привет, рак лёгких) заменяют перекусы.

Если вы свои перекусы замените так, как я вам советую, то ваш вес пойдёт вниз. Разумеется, при условии, что вы не накинете калорий на другие приёмы пищи.

Как с обжорством дело обстоит? Перекусываете? Весом довольны или жирные? Рассказывайте!

Только, пожалуйста, честно.

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