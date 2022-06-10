Мнение: Если…

Работу Запорожского автомобилестроительного завода намерены восстановить после освобождения города Запорожье, остающегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассматривается возможность возобновления производства обновленных автомобилей по типу легендарного “Запорожца”, сообщил в четверг ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Наконец-то появилась достойная цель у спец-операции, а то все какая-то непонятная «демилитаризация», «денацификация». Причем как с Лернейской гидрой — денацифицируешь десять нацистов — появляется сто новых, и еще более озлобленных и мотивированных. Теперь-то все понятно: идет священная война, символом победы которой станет сошедший с конвейера ушастый «запорожец» времен ностальгической юности фюрера. Собственно, к тому времени это будет вершина технологических возможностей страны-победительницы.

Но тут есть и еще одно но. Пришел как-то в оные времена папа Александра Македонского Филипп воевать Спарту и, как водится, заслал гонца. «Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!». Спартанцы подумали и ответили, как обычно, в своей экономной на слова манере: «Если».

Вот примерно так можно ответить члену главного совета: «Сначала освободи»

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