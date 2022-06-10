 

Какой маникюр сделать этим летом на короткие ногти, чтобы не отставать от трендов: несколько идей

10.06.2022, 11:25, Разное
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Собрать образ с красивым летним маникюром – задачка не из простых. Хочется, чтобы было и оригинально, и простота исполнении одновременно. На выручку приходят нейл-дизайнеры, которые понимают проблему современных женщин и делают своеобразные “заготовки” в начале каждого сезона. Вот что приготовлено для коротких ногтей.

Цветы

Летняя классика, куда же без них. Для рисунка выбирайте цвета, максимально приближенные к природным. Цветы можно заменить на лианы или пальмы, но это, скорее, отпускной вариант.

Сложный омбре

Вариант для тех, кто не может определиться с цветом. Очень нежно и стильно, особенно в сочетании с однотонными платьями пастельных оттенков.

Мрамор

Тренд пришел к нам из зимних коллекций, но почему бы не использовать его сейчас, собираясь, скажем, на тематическую вечеринку?

Ар-нуво

Отличный вариант для отпуска. Радости и веселья добавит яркий летний цвет, не обязательно оранжевый. Экспериментируйте с неоновыми зелеными, желтыми и розовыми цветами и оттенками.

Или еще вариант – мультяшный. Только не пестрите, остановитесь на одном нейтральном цвете и варьируйте оттенки.

Кошачий глаз

Классический кошачий глаз всегда вертикальный. Попросите своего мастера отклониться, так сказать, от траектории, и сделать его диагональным или горизонтальным.

На вечеринку

Летом мы имеем множество приглашений на разнообразные вечеринки и делать маникюр особ времени нет. Отличный баланс между офисом и работой подарят блестки. Украсьте им один или несколько пальчиков и получите вау-эффект.

Животный принт

Животный принт уже третий сезон держит модные позиции и не собирается сдаваться. Рисуете ли вы его широкой кистью или используете наклейки, не важно, главное – результат. А он ошеломительный.

Можете носить такой маникюр вплоть до осени, добавляя лишь детали в блесток, фольги или сверкающих страз.



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