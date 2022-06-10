 

С 2035 года в ЕС будут выпускать только электромобили — но не все этим довольны

10.06.2022, 11:07, Разное
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После долгих дискуссий депутаты Европарламента проголосовали за предложение Европейской комиссии, предусматривающее полный запрет с 2035 года на производство новых автомобилей, конструкция которых приводит к выбросу парниковых газов. Это фактически означает, что все европейцы должны будут постепенно пересаживаться на электромобили. Однако у некоторых экспертов и обычных жителей есть сомнения в том, что такие планы увенчаются успехом, передаёт France 24.

«Зелёный переход» в Европе набирает обороты, и вскоре будущим для европейской автомобильной промышленности может стать выпуск 100% электрических автомобилей. После нескольких недель дебатов депутаты Европарламента проголосовали за введение с 2035 года запрета на продажу автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, а также гибридных машин. 

ПАСКАЛЬ КАНФИН, евродепутат и глава комиссии по окружающей среде: Если мы хотим реагировать на изменения климата, мы должны использовать автомобили, которые не загрязняют окружающую среду и не содержат диоксида углерода. Это историческое решение Европейского парламента. Мы первые, кто это сделал, и мы гордимся этим. 

Однако многие французы могут быть не готовы к таким переменам. Здесь, как и в сельской местности по всей стране, автомобиль является жизненно важным и зачастую практически единственным видом транспорта. Поэтому местные жители не совсем довольны новым запретом. 

ЖЕНЩИНА: Речь идёт о расстояниях и о подзарядке автомобиля. Я целый час нахожусь в дороге утром и ещё столько же вечером. Я обеспокоена. 

Предлагаемый закон принят в связи с намерением Евросоюза сократить выбросы парниковых газов в ближайшие годы, чтобы хотя бы частично избежать катастрофических изменений климата. Автомобили производят около 20% всех выбросов на континенте. Однако некоторые опасаются, что запрет может иметь неприятные последствия, если новые электромобили окажутся слишком дорогими. 

АРНО ЭЙМЕ, эксперт по транспорту в SIA Partners: Одно из опасений заключается в том, что если в 2035 году электромобили всё ещё будут дороже, чем обычные машины, то люди могут предпочесть не покупать новое — и в результате будут дольше эксплуатировать свои старые автомобили, загрязняющие окружающую среду. А возможно, даже арендуют ещё одну машину с двигателем, работающим от горючего топлива. Это будет означать, что мы не достигнем цели. 

Государства — члены ЕС еще должны дать «зелёный свет» предложенному запрету. Но ожидается, что они поддержат эту меру. 

Дата выхода в эфир 09 июня 2022 года. 



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