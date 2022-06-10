В администрации Запорожской области заявили о желании возобновить выпуск «Запорожца»

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в случае если военные займут город Запорожье, власти рассмотрят начало производства автомобилей под маркой «Запорожец».

«Понятия «Запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет, как автомобили, но в народном названии и понимании это звучит именно так. Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями РФ возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области», – передает ТАСС отвтет Рогова на вопрос о перспективах перезапуска «Запорожцев». По его мнению, в Запорожье была создана уникальная производственная цепочка, не использовавшаяся после распада СССР.

Рогов пояснил, что Запорожье является крайне перспективным регионом с точки зрения автомобилестроения за счет ресурсов местного предприятия.

«Масса оборудования достаточно свежего, интересного и не изношенного. ЗАЗ (Запорожский автомобилестроительный завод) чем всегда был интересен: это же не просто «Запорожцы», это известные всем «Ланосы» (Chevrolet Lanos), «Сенсы» (Daewoo Sens), всевозможная цепочка других автомобилей», – сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в РФ в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

Напомним, французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: долю в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве.

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