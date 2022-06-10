 

Погребинского в Украине заподозрили в госизмене

10.06.2022, 11:05, Новости дня
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Политтехнолог Михаил Погребинский в Украине стал подозреваемым по делу о государственной измене, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Политтехнологу и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене», – передает сообщение прокуратуры Киева РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда» (УП).

«Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников УП, это Михаил Погребинский», – добавила «Украинская правда».

Психолого-лингвистическая экспертиза, приобщенная к делу, показала, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах были «направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее», информирует издание.

По информации УП, Погребинский покинул Украину в начале апреля. В конце марта политтехнолог сообщал, что у него дома были проведены обыски, при этом он не был задержан и «никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля» не имеет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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