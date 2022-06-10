Скандалы: Коинова печать

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В РФ резко выросло количество уголовных дел с криптой

В России в 2021 году завели на 40% больше уголовных дел, связанных с криптовалютой: их число увеличилось до 954. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности RTM Group (есть у «Известий»). Большинство преступлений было связано с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр. Кроме того, за этот период с граждан взыскали 61 млн рублей за использование электроэнергии для майнинга. В Минэнерго сообщили, что предприниматели должны платить за электричество по другим тарифам, нежели население. По словам юристов, пока цифровые валюты полноценно не интегрированы в правовое поле, сделки с ними несут высокие риски.

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Число судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, криптобиржами и майнингом, за год выросло в полтора раза, до 1531 в 2021-м. Об этом говорится в исследовании компании RTM Group, которое есть у «Известий». Больше всего — 954 судебных дела — в прошлом году было возбуждено по уголовным статьям. Еще четверть разбирательств (365) приходится на гражданские дела, 9% (141) — на банкротные, 5% (71) — на административные.

Наиболее часто криптовалюта фигурирует в уголовных делах, связанных с оборотом наркотических средств: к такому способу оплаты люди прибегают для сохранения анонимности, отмечается в исследовании. В 2021-м было возбуждено 738 таких дел. Среди других уголовных разбирательств — легализация и отмывание денежных средств (в основном полученных за сбыт наркотических веществ). Еще одна крупная категория судебных разбирательств по уголовным статьям — это незаконные организация и проведение азартных игр.

Чаще всего среди гражданско-правовых споров встречаются требования о взыскании неосновательного обогащения при приобретении криптовалюты (42 дела), сообщили аналитики RTM Group. Например, если человек перевел деньги третьему лицу для покупки «крипты», однако ему была начислена меньшая сумма, чем он рассчитывал. В таких разбирательствах отказы во взыскании встречаются в пять раз чаще, чем удовлетворение требований полностью или частично. Суд практически всегда аргументирует отказ тем, что операции с криптовалютой — зона высокого риска.

Число банкротных дел, связанных с владением криптовалютой, в 2021-м выросло в два раза. По данным исследования, в делах о банкротстве «крипта» упоминается в качестве имущества, поэтому для доказательства владения ею необходимо предоставить документы, например справки о ее наличии на счете. Гражданским правонарушением выступает неучтенное бездоговорное использование электроэнергии для майнинга, которое влечет взыскание задолженности. За прошлый год россиянам пришлось выплатить 61,5 млн рублей по девяти делам, отмечается в исследовании.

Коммерческие организации должны платить за электроэнергию по тарифам, отличным от установленных для населения, заявили «Известиям» в Минэнерго. Там добавили, что энергосистема России имеет достаточный запас прочности и может обеспечить электроснабжение всех потребителей. В том числе майнеров — при легализации и при корректном регулировании такой деятельности без негативных последствий для электроэнергетики.

Для подготовки отчета RTM Group проанализировала данные из опубликованных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также сведения, полученные из официальных писем ведомств и законопроектов. «Известия» направили запросы в Верховный суд, МВД и Росфинмониторинг.

Операционный риск

— Операции с криптовалютой в РФ имеют рискованный характер. При этом судебная защита далеко не всех категорий дел является эффективным способом восстановления нарушенных прав в связи с высоким процентом отказов. Поэтому, для того чтобы обезопасить себя при совершении сделок, важно предпринимать предварительные меры осторожности: проверять контрагентов, внимательно знакомиться с условиями договоров и правил криптобирж, — полагает управляющий RTM Group Евгений Царев.

Механизм трансакций с использованием цифровой валюты устроен так, что он делает практически невозможным контроль со стороны банков или госорганов, напомнил партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков: этим объясняется использование такой системы расчетов в различных нелегальных сферах. Самое уязвимое место приватности находится на стадии обмена цифровых денег на реальные.

Концепция законодательного регулирования оборота цифровых валют, которая сейчас прорабатывается в России, предполагает обязательную идентификацию клиента для приобретения, продажи или обмена криптовалют, подчеркнул партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Законопроект с этой и другими нормами был внесен в правительство в феврале 2022-го, пока его дорабатывают. По ожиданиям юриста, вместе с интеграцией криптовалют в правовую систему, несомненно, вырастет и количество споров, возникающих в этой связи.

— Вне зависимости от уровня детализации мер регулирования, в серой зоне останется определенное количество механизмов и платформ, с помощью которых возможно совершение противоправных действий. В некоторых сегментах, например на многих DeFi- (децентрализованные финансы) проектах, позволяющих совершать операции с криптовалютами, не требуется какая-либо идентификация клиента, — полагает Сергей Шакиров.

В том, что касается майнинга, запрещено тайно использовать служебную электроэнергию в личных целях, подчеркнул аналитик «Финам» Леонид Делицын. Он привел пример: если сотрудник госучреждения устанавливает сервер в техническом помещении, а счет оплачивает юрлицо, суд может взыскать деньги за использованную сверх нужды электроэнергию.

Наталья Ильина, Мария Колобова

Оригинал материала: “Известия”