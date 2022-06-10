 

Исследование показало, когда появились первые фермеры

10.06.2022, 10:50, Разное
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Новое исследование ставит под сомнение гипотезу о том, что первые земледельцы появились на Ближнем Востоке, а затем мигрировали в Турцию и Грецию, распространившись таким образом по всей Евразии.

Данные, полученные учеными в результате анализа ДНК, результатов археологических и географических работ,а также исследования климата, помогли определить, что первые фермеры возникли после слияния охотников-собирателей из западных племен с людьми, жившими на востоке.

Произошло это примерно 12,9 тысячи лет назад. Тогда же, по мнению специалистов, началось одомашнивание первых видов растений и животных. Далее земледельцы мигрировали в Центральную Европу, куда перенесли и свою культуру.



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