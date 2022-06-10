Исследование показало, когда появились первые фермеры

Новое исследование ставит под сомнение гипотезу о том, что первые земледельцы появились на Ближнем Востоке, а затем мигрировали в Турцию и Грецию, распространившись таким образом по всей Евразии.

Данные, полученные учеными в результате анализа ДНК, результатов археологических и географических работ,а также исследования климата, помогли определить, что первые фермеры возникли после слияния охотников-собирателей из западных племен с людьми, жившими на востоке.

Произошло это примерно 12,9 тысячи лет назад. Тогда же, по мнению специалистов, началось одомашнивание первых видов растений и животных. Далее земледельцы мигрировали в Центральную Европу, куда перенесли и свою культуру.