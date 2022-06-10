Бренд Apple готовит iPad с 14,1-дюймовым дисплеем и процессором M2

Американский бренд Apple готовится к выходу нового планшета iPad Pro, оснащенного крупным 14,1-дюймовым экраном.

Аппарат до настоящего времени был доступен в версиях с дисплеями на 11 и 12,4 дюйма. Инсайдеры указали, что в базовой конфигурации применили 512 гигабайт встроенной памяти и 16 гигабайт оперативной памяти. Достоинством нового планшета указали топовый процессор Apple M2. Также есть предположения, что в продажу запустят новинку с 12,9-дюймовым экраном с минимальным боковыми рамками.

Пока в компании не называют сроки премьеры, однако эксперты полагают, что обновленные планшеты покажут одновременно с iPhone 14, Apple Watch Series 8 и AirPods Pro в начале осени. О ценах пока данные не приведены.