Стартовала регистрация на ночной велофестиваль в Москве

Велофестиваль приурочен ко Дню московского транспорта, отметил руководитель Дептранса. По его словам, в столице на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок.

“Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников особенно приятно”, – приводит слова чиновника ТАСС.

Сбор участников велофестиваля начнется 9 июля в 18:30 на Суворовской площади. Колонна начнет в движение в 20:00.

Маршрут пройдёт через Лужнецкую и Фрунзенскую набережную, благоустроенные по программе “Мой район”.

Главным элементом дресс-кода станут светоотражатели, флуоресцентная одежда и светящиеся украшения.

Москва последние 10 лет активно занимается продвижением и популяризацией экологически чистого транспорта. Ранее сообщалось, что в Москве стали появляться сервисы для обслуживания велосипедов.