 

N-TV – удар по кошельку — три четверти немцев недовольны работой правительства

10.06.2022, 9:45, Разное
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Граждане Германии ощущают последствия событий на Украине, в первую очередь, на своих кошельках, пишет немецкий телеканал N-TV. Такого высокого уровня инфляции в стране не было уже несколько десятилетий. По данным последнего опроса, почти три четверти немцев считают, что правительство должно делать больше для нормализации ситуации, и оценивают работу Берлина как неудовлетворительную.


AP

Когда речь заходит о деньгах, ситуация становится критической. Это касается и немцев, которые из-за инфляции теряют свою привычную покупательную способность, подчёркивает телеканал N-TV.

Соответственно, граждане Германии вынесли отрицательный вердикт по поводу работы федерального правительства — это показал опрос, проведённый институтом Forsa для RTL/N-TV. Только 20% опрошенных, а это на 6% меньше, чем на предыдущей неделе, считают, что контрмеры, принятые «светофорной» коалицией канцлера Олафа Шольца, достаточны. 73% немецких граждан убеждены, что правительство должно делать больше. Это на 8% больше, чем показал опрос за предыдущий период исследования, отмечает немецкий телеканал.

Чтобы смягчить инфляцию, вызванную ситуацией на Украине, федеральное правительство снизило налог на топливо и ввело билет за €9 на местный и региональный общественный транспорт. Билет действует с июня по сентябрь. Кроме того, осенью будет выплачена надбавка на электроэнергию в размере €300. Помимо этого, существует несколько налоговых льгот и бонус на ребёнка в размере €100. На прошлой неделе Шольц заявил, что он также обсудит «согласованные действия» против инфляции с работодателями и работниками.

По результатам опроса, чем ниже доход семьи, тем более негативную оценку дают немцы работе правительства. Среди граждан с чистым доходом ниже €2,5 тыс. в месяц только 16% считают, что нынешних мер достаточно, в то время как 80% хотят, чтобы правительство сделало больше. Даже сторонники светофорной коалиции в среднем оценивают работу правительства в этой сфере отрицательно. Наиболее позитивный вердикт поступил от опрошенных из числа сторонников зелёных: 33% из них считают предпринимаемые меры достаточными. Наиболее негативный отклик поступил от сторонников «Альтернативы для Германии» — среди них действия правительства в Берлине одобряют как достаточные всего 9%.

Из-за боевых действий на Украине резко растут цены на энергоносители и продукты питания, а обесценивание денег в воссоединённой Германии происходит быстрее, чем когда-либо: в мае инфляция составила 7,9% в годовом исчислении, отмечает N-TV. В ходе другого опроса почти половина немцев заявили, что им пришлось сильно или значительно сократить расходы в своей повседневной жизни. Среди домохозяйств с низкими доходами так ответили 77% опрошенных.

Согласно опросу, проведенному для RTL/N-TV, в общей сложности 86% немцев не верят, что сокращение налога на топливо дойдёт до покупателей. Лишь 12% надеются, что нефтяные компании и операторы автозаправочных станций снизят цены и тем самым разгрузят немецких граждан с их возросшим бременем расходов. Как отмечает N-TV, Цены на бензин выросли во время выходных по случаю праздника Троицы.

Что касается самого опроса, в процессе не было обнаружено заметной взаимосвязи между ответами и уровнем дохода или партийными предпочтениями.

На вопрос о возможном среднесрочном эффекте от введения билета за €9 29% ответили, что после истечения срока действия билета больше граждан продолжат пользоваться общественным транспортом. Более двух третей, 69%, с этим не согласились. Даже среди сторонников партий правительственной коалиции явное большинство считает, что четырёхмесячная мера не будет иметь долгосрочного эффекта, заключает немецкий телеканал N-TV.



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