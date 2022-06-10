The Guardian – Шанхай закроет район в 2,7 млн человек для тестирования на коронавирус

Власти Шанхая планируют закрыть в субботу район города с населением 2,7 миллионов человек для проведения массового тестирования на коронавирус, пишет The Guardian. По заявлению властей района, локдаун будет отменён после того, как будут собраны все образцы для анализа. Между тем, дальнейшие ограничения в Шанхае грозят увеличением давления на и без того перегруженные международные цепочки поставок, предостерегает британская газета.



AP

В субботу Шанхай закроет район с населением 2,7 миллионов человек для проведения массового тестирования на коронавирус, сообщили городские власти. Как отмечает британская газета The Guardian, китайский мегаполис пытается полностью выйти из-под соответствующих ограничений.

На прошлой неделе город ослабил многие ограничительные меры, после того как с марта большинство из 25 миллионов жителей были вынуждены сидеть дома — Китай тогда боролся с самой сильной вспышкой коронавируса за последние два года.

Однако полностью снять ограничения так и не удалось: сотни тысяч жителей крупнейшего города Китая по-прежнему вынуждены сидеть по домам, а для многих жилых комплексов запрет на выход из дома был введён снова.

Как отмечает издание, юго-западный район Миньхан, где проживает 2,7 миллионов человек, будет закрыт в субботу утром, и все жители пройдут тестирование. Об этом власти района сообщили в четверг в социальных сетях.

«Локдаун будет отменён после того, как будут собраны образцы», — добавили городские власти, не указав конкретного времени или даты. В заявлении также не было сказано, какие меры будут приняты, если у кого-то из жителей района будут обнаружены положительные результаты.

В соответствии с принятым в Китае строгим подходом «нулевого ковида», все лица с положительными результатами теста изолируются, а их близкие контакты — часто включая всё здание или общину, где они живут, — помещаются на карантин.

В четверг Шанхай сообщил о девяти новых случаях заражения, однако ни одного случая при этом не было зафиксировано в Миньхане.

Заявление властей района вызвало у некоторых пользователей социальных сетей опасения относительно того, что изоляция может быть продлена и продолжит действовать также после субботы, если будут выявлены случаи заболевания.

«Вам нужно уточнить, действительно ли локдаун будет снят после сбора анализов», — написал один из пользователей на Weibo. «Если после проведения анализов будут получены аномальные результаты, что вы будете делать? Продолжать локдаун?» — спросил другой.

Антикоронавирусные ограничения в Шанхае — крупном мировом транспортном узле — грозят увеличением давления на и без того перегруженные международные цепочки поставок, подчёркивает The Guardian. Тем не менее, в последние дни город постепенно возвращается к жизни.

В метро и автобусах снова ездят пассажиры, люди возвращаются к работе в офисе, а жители собираются в парках и на исторической набережной города. Однако есть и те, кто недоволен сохраняющимися ограничениями: на этой неделе жители одного из жилых комплексов в центре города в районе Сюхуэй протестовали против принятых ограничительных мер.

Тем временем столица Китая Пекин более плавно переходит к нормальной жизни после закрытия ресторанов, спортивных залов и станций метро в прошлом месяце для подавления небольшой вспышки коронавируса, отмечает британская газета The Guardian.