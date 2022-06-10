Британия заявила о намерении использовать любые дипканалы в ситуации с наемниками в ДНР

Британские власти задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой народной республике наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер на телеканале «Скай ньюс».

«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – передает ТАСС его слова.

Уокер отметил, что британские власти не признают полномочия правительства. «Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», – добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность американской администрации вынесением смертного приговора троим наемникам судом ДНР, Вашингтон призвал Россию уважать нормы гуманитарного права.

Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

В ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.

Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.

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