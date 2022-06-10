РБК: Митволь задержан во Внуково при попытке улететь в Дубай

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, сообщил источник в силовых структурах.

Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро, передает РБК.

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