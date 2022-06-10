 

РБК: Митволь задержан во Внуково при попытке улететь в Дубай

10.06.2022, 9:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, сообщил источник в силовых структурах.

Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро, передает РБК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.20 / В Черновцах зафиксировали 11 нарушений избирательного процесса – полиция

28.06.21 / В группе компаний Dutyfreeunite заявили, что категорически опровергают свою причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину

08.07.21 / За шесть месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусом потратили 26 млрд грн – Минфин Украины

12.04.22 / Нефть подорожала на перспективах предложения на рынке

09.08.20 / Офис генпрокурора Украины подал иск на признание противоправной бездеятельность Кабмина

23.01.21 / В США допустили снятие обвинений с некоторых участников беспорядков в Конгрессе

25.08.21 / BFM TV – жители северных кварталов Марселя вынуждены бежать от разгула преступности

25.02.22 / ЦБ Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

31.07.20 / Путин подписал поправку в бюджет о зачислении компенсаций от «Норникеля»

22.11.21 / Суд Берлина постановил выдать США российского диджея Казначеева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика