«Тимуровский штаб» создан на базе школ из России и ДНР

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, находящийся с рабочим визитом в Донецкой народной республике, дал старт проекту для школьников и молодежи «Тимуровский штаб», который объединит системы образования двух городов – Арзамаса и Харцызска (ДНР).

Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что большую часть дня нижегородская делегация провела в Харцызске, посетив несколько школ и передав учебным заведениям современные компьютеры. Кроме того, для библиотек города, фонды которых не пополнялись с 2015 года, были привезены из Арзамаса уникальные издания Аркадия Гайдара и произведения классической литературы.

«Приняли очень важное решение создать «Тимуровский штаб» на базе ряда школ Арзамаса и Харцызска, в частности, харцызской гимназии «Доминанта». Каждый из нас читал в детстве «Тимура и его команду», и все мы хотели, как герои книги, помогать слабым. Но для этого мало одного желания. Необходима поддержка взрослых, система мотивации, организационная помощь. Мы не говорим о том, чтобы подменять этой работой социальное обслуживание. Здесь гораздо важнее воспитательный и психологический моменты», – подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что Арзамас в Нижегородской области – место, где Гайдар провел свое детство, там сохранили его наследие. «Такие произведения, как «Тимур и его команда», – вне времени. Само движение сейчас как никогда кстати. Это ощущение, что ты можешь быть полезным», – написал Никитин.

Губернатор добавил, что «много людей в Харцызске нуждаются в добром слове и поддержке». «Нужно дать возможность молодежи и школьникам проявить свои лучшие качества», – подчеркнул он.

Говоря о «Тимуровском штабе», Никитин уточнил, что пока это межмуниципальный проект, однако в перспективе опыт можно распространять на региональном и государственном уровнях. «Такой «Тимуровский штаб» поможет нам объединить культурно-образовательное пространство РФ и Донбасса, развивать общие ценности», – отметил он.

Кроме того, по словам Никитина, в рамках сотрудничества планируется взаимодействие Арзамасского педагогического института и выпускников школ Харцызска для дальнейшего обучения детей из ДНР в Нижегородской области.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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