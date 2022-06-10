Компания Nissan обновила седан Nissan Altima

Обновленный седан Nissan Altima выйдет в продажу осенью 2023 года.

Всего за первый квартал текущего года удалось реализовать свыше 38 тысяч экземпляров автомобиля на американском рынке, что свидетельствует о приросте на 20%. Кроме того, именно седан Nissan Altima является самым продаваемым, уступив лишь кроссоверу. Под капотом модели установлен 2-литровый бензиновый двигатель, однако доступны комплектации с 2,5-литровым агрегатом.

Вместе с тем автомобиль получил стильную решетку радиатора, стильные бамперы, хромированные вставки на кузове. Также предусмотрели в новой версии седана новые ходовые огни. Пока остается засекреченным салон будущей новинки, которая изначально поступит на американский рынок.