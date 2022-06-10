Мнение: О подготовке российского стратегического… отступления: Опять инсайд из Кремля!

Вот почему я предпочитаю читать «кремлёвские источники», нежели гордо и брезгливо от них нос воротить. Они, располагая много более полной информацией иногда проговариваются. Реже — сознательно, чаще — по недомыслию или тщеславию. Но результат один.

Так произошло и на этот раз. Более того, «засветился» очень важный кремлёвский источник, реально причастный к гостайне. А не какой-нибудь отирающийся по задворкам «апэшечки» придворный социолог-политолог широкого профиля…

Вот его слова, реально заслуживающие внимания.

«Были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать Но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперёд, сосредоточиться и идти вперёд». Это главное.

Хотя все обратили внимание на второстепенное.

«Пётр Первый Северную войну 21 год вёл… Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков… эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении… Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять». И переполошились.

Хотя чего тут такого? Просто примерное обозначение сроков и целей. Никакого шапкозакидательства, напротив, готовность к долгой и упорной…

Но у всего, как мы знаем, бывают приливы и отливы. У геополитических телодвижений — тем более, это по определению процесс волновой. Так что все эти отсылки к истории Северной эпопеи, где были свои отступления и прочие #пётрслил, безвестный спичрайтер вставил в скрипт, а известный «инсайдер» озвучил не просто так. По всей видимости, нечто «отступательное» — если и не готовится, то совершенно точно не исключается.

И подготовка общественного мнения ведётся уже в полную силу. Даже вектор её понятен. Дескать, Пётр Великий тоже много претерпел неудач поначалу. Но «Двадцать лет спустя» #победа осталась за нами ©

А затем, как бы ни скрипели зубами «враги», они её признали. Пусть даже и через 20 лет.

Ну и вот. Если без обиняков, то откуда отступать готовится #Кремль? И, главное, куда?

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