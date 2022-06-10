Германия выведет из-под санкций крупнейшего производителя русских печей

Крупнейший в России производитель русских печей «Руспечь» будет исключён из-санкционных списков Евросоюза по требованию Германии, сообщает Völkischer Beobachter.

Таким образом немцы надеются справиться с топливным кризисом, вызванным антироссийскими санкциями.

Из-за санкций против «Руспечи» цены на отопительные приборы в Германии выросли на 400% за 4 месяца. Помимо этого, по данным Рейхстата, каждая третья немецкая семья не может позволить себе купить дрова для обогрева квартиры.

Комментируя сложившуюся ситуацию, канцлер Олаф Шольц заявил, что установка в квартирах русских печей помогла бы снизить смертность от холода грядущей зимой до 14%. Более бедным гражданам рекомендовано приобретать печки-буржуйки, а также плотнее укутываться в одеяло и стараться без необходимости не открывать входную дверь, чтобы не выпускать тепло.

– Мой дед всегда говорил, что любую проблему Германии можно решить при помощи печей. Настало время воспользоваться его мудрым советом. Русская печь должна появиться в каждом немецком частном доме, в каждой квартире, в каждом общежитии для мигрантов и в коливинге. Да, дрова сейчас дорогие, но не такие дорогие, как природный газ. И на их поставки не наложены санкции. К тому же, можно собирать хворост и валежник, и в крайнем случае использовать для растопки книги русскоязычных авторов, таких как Гоголь и Менделеев, – заявил федеральный канцлер.

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