 

Германия выведет из-под санкций крупнейшего производителя русских печей

10.06.2022, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крупнейший в России производитель русских печей «Руспечь» будет исключён из-санкционных списков Евросоюза по требованию Германии, сообщает Völkischer Beobachter.

Таким образом немцы надеются справиться с топливным кризисом, вызванным антироссийскими санкциями.

Из-за санкций против «Руспечи» цены на отопительные приборы в Германии выросли на 400% за 4 месяца. Помимо этого, по данным Рейхстата, каждая третья немецкая семья не может позволить себе купить дрова для обогрева квартиры.

Комментируя сложившуюся ситуацию, канцлер Олаф Шольц заявил, что установка в квартирах русских печей помогла бы снизить смертность от холода грядущей зимой до 14%. Более бедным гражданам рекомендовано приобретать печки-буржуйки, а также плотнее укутываться в одеяло и стараться без необходимости не открывать входную дверь, чтобы не выпускать тепло.

– Мой дед всегда говорил, что любую проблему Германии можно решить при помощи печей. Настало время воспользоваться его мудрым советом. Русская печь должна появиться в каждом немецком частном доме, в каждой квартире, в каждом общежитии для мигрантов и в коливинге. Да, дрова сейчас дорогие, но не такие дорогие, как природный газ. И на их поставки не наложены санкции. К тому же, можно собирать хворост и валежник, и в крайнем случае использовать для растопки книги русскоязычных авторов, таких как Гоголь и Менделеев, – заявил федеральный канцлер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Рики Мартин о пятом ребенке, гомосексуальности и романах с женщинами

06.04.22 / Трендовый биколор 2022-го: комбинации модных весенних цветов, которые раньше мы никогда бы не миксовали друг с другом

12.08.20 / Современные диктаторы

29.09.20 / В Крыму переходят на крымские рубли

10.01.22 / Роспотребнадзор заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди детей

15.05.21 / Чтобы не было проблем с кожей, нужно правильно использовать 3 косметических средства (мицеллярную воду обязательно нужно смывать)

28.05.21 / Кислоты, витамины: что такое активные ингредиенты в косметике, их плюсы и противопоказания

22.10.20 / Король Виллем-Александр и королева Максима выпустили видео с извинениями за свой отпуск в Греции

15.04.22 / Мнение: Польза и значимость

16.12.21 / Мнение: Разные, но одинаковые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика