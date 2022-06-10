 

Россиянин Кибалко вошел в совет Международного союза конькобежцев

10.06.2022, 8:20, Новости дня
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Россиянина Александра Кибалко избрали в совет Международного союза конькобежцев (ISU) на выборах в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете.

На пять мест в совете претендовали шесть человек. В первом туре наименьшее число голосов набрали Кибалко и серб Слободан Делич, во втором туре Кибалко получил 63 голоса, Делич – 55, передает ТАСС.

До этого в Международном союзе конькобежцев сообщили, что Союзы конькобежцев РФ и Белорусский не могут претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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