Россиянин Кибалко вошел в совет Международного союза конькобежцев

Россиянина Александра Кибалко избрали в совет Международного союза конькобежцев (ISU) на выборах в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете.

На пять мест в совете претендовали шесть человек. В первом туре наименьшее число голосов набрали Кибалко и серб Слободан Делич, во втором туре Кибалко получил 63 голоса, Делич – 55, передает ТАСС.

До этого в Международном союзе конькобежцев сообщили, что Союзы конькобежцев РФ и Белорусский не могут претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок.

—