Россиянин Кибалко вошел в совет Международного союза конькобежцев
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Россиянина Александра Кибалко избрали в совет Международного союза конькобежцев (ISU) на выборах в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете.
На пять мест в совете претендовали шесть человек. В первом туре наименьшее число голосов набрали Кибалко и серб Слободан Делич, во втором туре Кибалко получил 63 голоса, Делич – 55, передает ТАСС.
До этого в Международном союзе конькобежцев сообщили, что Союзы конькобежцев РФ и Белорусский не могут претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок.
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