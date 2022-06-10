Мнение: Укрепление рубля зашло слишком далеко

Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта меры нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть.

Российский рубль укрепился так сильно к доллару, что даже стал лучше в мире валютой в этом году. Российский ЦБ и правительство стали предпринимать меры, чтобы все-таки сделать курс рубля комфортным и для населения, и для государства, а также бизнеса. Сильное переукрепление рубля опасно тем, что может лишить российский экспорт конкурентных преимуществ. Кроме того, возникают проблемы с продажей валюты в таких больших объемах и при низком импорте – спрос на валюту сильно упал.

Поэтому власти РФ стали аккуратно смягчать введенные ранее жесткие правила. Сначала правило обязательной продажи 80% валютной выручки скорректировали до 50%, потом увеличили срок продажи с 60 до 120 дней, далее – разрешили зачислять валютную выручку от экспорта не только на валютные счета в банковской системе России, но и на любые счета в других странах.

Центробанк, со своей стороны, после резкого поднятия ключевой ставки до 20% на фоне ввода жестких санкций Запада начал ее снижать. Но даже резкое уменьшение ставки на внеплановом заседании 26 мая с 17% до 11% не привело к ослаблению рубля. Сдвинуть с места курс рубля никак не получалось.

Поэтому власти начали действовать активней. Ослабление контроля за движением капитала – и есть этот шаг.

«Обязательную продажу валютной выручки отменили потому, что эта мера изжила себя. Да и вводилась она временно, чтобы избежать дальнейшего ослабления национальной валюты, когда курс доллара превысил 100 рублей.

Паники на валютном рынке удалось избежать за счет введенных ЦБ РФ ограничений, и рубль начал укрепляться. Плюс резко уменьшился импорт, что привело к уменьшению спроса на валюту», – поясняет ведущий аналитик банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Введение обязательной продажи валютной выручки было антикризисной мерой, но сейчас необходимости в ней нет. Кроме того, сырьевые экспортеры традиционно расходуют порядка 40-50% валютной выручки для уплаты налоговых платежей, еще 20-30% могут конвертировать для осуществления операционной деятельности внутри страны», – отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Впрочем, стоит отметить, что власти оставили возможность изменять долю валютной выручки к обязательной продаже. Но теперь ее будет определять правительственная комиссия, по сути, в ручном режиме, если, конечно, это потребуется.

«Это сделано для упрощения администрирования данной темы. То есть в спокойные периоды какие-либо ограничения или требования накладываться не будут, но в период потенциальной турбулентности данная комиссия будет управлять ситуацией в ручном режиме», – поясняет Евстифеев.

Еще один фактор, который может ослабить рубль – это снижение ставки Центробанком за заседании в пятницу, 10 июня. Однако нового резкого снижения, как это было в конце мая, никто не прогнозирует. Большинство склоняются, что ставка будет снижена 10 июня на 1% до 10%, хотя не исключают, что ЦБ может снизить ставку и до 9,5%. Это было бы крайне символично, потому что означало бы, что ключевая ставка в РФ вернулась к показателю февраля до начала спецоперации РФ в Украине и введения жестких санкций Западом.

«От завтрашнего заседания ЦБ РФ мы ожидаем нового снижения ключевой ставки, скорее всего, это будет снижение на 1 п.п. до 10%. Главной причиной, которая повлияет на это решение, на наш взгляд, станет замедление темпов годовой и помесячной инфляции потребительских цен в мае. Полагаем, что к концу года ключевая ставка может быть снижена до 9-9,5%», – говорит Мильчакова.

Как же рубль отреагирует на все эти давящие на него факторы? На самом деле, паниковать тем, кто не успел скупить доллары и евро по низкой цене, не стоит. Эксперты не ждут, что рубль начнет сильно девальвироваться на этих новостях.

«В краткосрочном периоде курс рубля может немного снизиться, однако, есть немало факторов, которые будут, по нашим прогнозам, все лето поддерживать рубль на плаву»,

– говорит Мильчакова. Во-первых, на поведение импорта, который упал на 50%, ни требования к экспортерам по валютной выручке, ни ставка никак не повлияют.

«Главными проблемами импорта является сложность логистики и уход иностранных компаний из России. Налаживание параллельного импорта и поиск новых поставщиков товаров и услуг потребует времени. Это, как минимум, два-три квартала», – говорит Евстифеев.

Удерживать курс рублю помогают также высокие цены на нефть, низкий спрос населения на валюту и отсутствие бюджетного правила (когда сверхдоходы вливаются в экономику, а консервируются в резервах). Среди второстепенных факторов – ограничения на наличную валюту и переход некоторых российских банков к практике отрицательных процентных ставок по валютным счетам, добавляет Евстифеев.

«Поэтому нового обвала рубля, как это было в начале марта, роста доллара до 80 рублей и выше, ожидать не стоит. Возможно, если будет возвращено бюджетное правило, рубль вернется в коридор 60-70 рублей за доллар, который, по-видимому, устраивает и экспортеров, и население. Пока бюджетное правило не одобрено, можно ожидать, что летом доллар будет колебаться в рамках 55-65 рублей», – говорит Наталья Мильчакова.

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