 

Матвиенко: РФ готова закончить конфронтации с Западом, но не в ущерб своим интересам

10.06.2022, 8:20, Новости дня
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Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, Россия готова к преодолению нынешней конфронтации, однако это не должно идти вразрез с ее интересами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В РФ «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», – написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном Дню России.

Матвиенко отметила, что россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. «И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре», – подчеркнула она.

В пример спикер привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало. «Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад», – подытожила Матвиенко.

Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию РФ в Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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