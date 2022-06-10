Новый кроссовер Haval Cool Dog заметили без камуфляжа перед дебютом

Появились данные о сроках поступления в продажу нового китайского внедорожника Haval Cool Dog.

Официальная премьера транспортного средства прошла весной, однако уже в следующем месяце вседорожник будет доступен на внутреннем рынке КНР. Выпущенная новинка отличается брутальным дизайном кузова. Под капотом внедорожника Haval Cool Dog применили 1,5-литровый агрегат с турбиной на 184 л.с. мощности. Также указано, что модель имеет семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

В продаже появятся версии с полным и передним приводом, тогда как предельная скорость вседорожника Haval Cool Dog достигает 180 км в час. В салоне применили ограниченное количество опций, сохранив стандартные функции. Вместе с тем модель может похвастаться цифровой приборной панелью и мультимедийным дисплеем.