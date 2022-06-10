Грузовое движение запустили по мосту в Китай в Благовещенске

Открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что параллельно между российским и китайским городами пока сохранится и традиционное речное сообщение.

Грузовое сообщение было запущено в пятницу по мосту Благовещенск-Хэйхэ. «У нас очень большая скопилась очередь из грузов и на российском, и на китайском берегу. Поэтому считаю, что на первом этапе мощностей моста будет недостаточно, поэтому мы с китайским коллегами предусматриваем в том числе и речное сообщение, традиционное для нас, оно будет также параллельно участвовать в грузообороте между нашими странами, по крайней мере, в течение этого летнего периода», – передает РИА «Новости» слова Орлова.

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8,7 тыс. рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса», – сказал Орлов.

Напомним, 31 мая 2019 года на границе РФ и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019.

В мае 2020 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития.

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