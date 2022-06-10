Небензя объяснил влияние санкций на экспорт российских зерна и удобрений

Экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что Россия «не отказывается экспортировать зерно на мировой рынок», но для этого нужно «преодолеть определенные препятствия». Он подтвердил, что «зерно и удобрения, действительно, не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». «Так что прежде чем мы что-то экспортируем, эти ограничения нужно снять», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Напомним, президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль заявил, что западные санкции против РФ мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.

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