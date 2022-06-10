Xiaomi представила смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на международном рынке

Китайская компания Xiaomi готовится к выходу на глобальный рынок игровых смартфонов линейки Black Shark 5.

Следует отметить, что оба аппарата Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro получили 6,67-дюймовые дисплей с высоким разрешением и частотой обновления кадров 144 Гц. Также указано, что в топовой модификации установили 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти. За производительность отвечает мощный чип Snapdragon 8 Gen 1.

Что касается базовой версии смартфона, то здесь применили чипсет Snapdragon 870 с 12 гигабайтами оперативной памяти и до 256 гигабайт постоянной памяти. Модель обладает встроенной батареей на 4650 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Основная камера получила мощный датчик 108 мегапикселей и фронтальную камеру на 16 мегапикселей.