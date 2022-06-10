 

Xiaomi представила смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на международном рынке

10.06.2022, 5:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Xiaomi готовится к выходу на глобальный рынок игровых смартфонов линейки Black Shark 5.

Следует отметить, что оба аппарата Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro получили 6,67-дюймовые дисплей с высоким разрешением и частотой обновления кадров 144 Гц. Также указано, что в топовой модификации установили 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти. За производительность отвечает мощный чип Snapdragon 8 Gen 1.

Что касается базовой версии смартфона, то здесь применили чипсет Snapdragon 870 с 12 гигабайтами оперативной памяти и до 256 гигабайт постоянной памяти. Модель обладает встроенной батареей на 4650 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Основная камера получила мощный датчик 108 мегапикселей и фронтальную камеру на 16 мегапикселей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.21 / Беременная принцесса София впервые вышла в свет после перенесенного коронавируса

21.01.22 / Статья морского инженера о навальном способе погрузки собрала сто тысяч однотипных комментариев

16.11.20 / Софи Тернер рассекретила дату рождения дочери

15.07.21 / Стас Пьеха: как отличить синдром отличника от гипер-перфекционизма

09.06.22 / Смерти детей в 30 лет, опухоль мозга и мизерная пенсия: как живут сестры Шмелевы из “Карнавальной ночи”

13.08.20 / Крушение НЛО на Марсе – процент вероятности

18.06.21 / “Я не простила мать”: четыре шага, которые помогут преодолеть обиду (и как защитить себя от обидных слов)

08.08.20 / Мнение: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

18.05.21 / Для него это идеальная ситуация: три причины, по которым женатый мужчина никогда не бросит жену ради подруги

17.02.21 / “Мы так делали в Африке” – Байден не исключил силовой операции по освобождению Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика