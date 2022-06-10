 

Realme официально представила смартфон GT Neo 3T

10.06.2022, 5:15, Разное
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Компания realme официально презентовала новый смартфон под названием realme GT Neo 3T.

Аппарат изначально выпустили на индийском рынке. Об устройстве известно, что модель обладает мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870 с испарительным охлаждением. О размерах смартфона свидетельствует крупный 6,62-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Основная камера получила датчик 64 мегапикселя. Фронтальный модуль встроен в дисплей и имеет датчик 16 мегапикселей.

Аппарат оснащается усиленным аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Новый смартфон функционирует на операционной системе Android 12. Стоимость модели с 8 гб оперативной памяти и 128 гб встроенной памяти достигает 380 долларов.



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