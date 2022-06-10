Realme официально представила смартфон GT Neo 3T

Компания realme официально презентовала новый смартфон под названием realme GT Neo 3T.

Аппарат изначально выпустили на индийском рынке. Об устройстве известно, что модель обладает мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870 с испарительным охлаждением. О размерах смартфона свидетельствует крупный 6,62-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Основная камера получила датчик 64 мегапикселя. Фронтальный модуль встроен в дисплей и имеет датчик 16 мегапикселей.

Аппарат оснащается усиленным аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Новый смартфон функционирует на операционной системе Android 12. Стоимость модели с 8 гб оперативной памяти и 128 гб встроенной памяти достигает 380 долларов.