Мнение: Аспекты НБС в массовой культуре

(продолжение “Новой русской идеологии”, см. предыдущие посты)

Идеология НБС («Надо быть скотом»), будучи реально массовой, вызревала у всех на глазах, проявлялась в самых разных общественных явлениях, но до поры до времени ее никто не замечал, а когда уж некуда было деваться от наглядности – все как бы отворачивались, поскольку – не могли поверить. Но ретроспективно, как обычно бывает, все видно более чем отчетливо. Рассмотрим по порядку.

Массовая литература

В 21 веке среди победителей разного рода литературных премий, типа «Большой Книги» или «Букера», мы вряд ли найдем много примеров книг с уклоном в НБС. Там, как правило, вполне «приличные» произведения, следующие, как принято говорить, «традициям великой русской литературы». Да и маститые критики, обозревающие книжные новинки в гламурных журналах, не замечали такого явления у современных им авторов, «заслуживающих интереса».

В этом, однако, и загвоздка: книги из «литературных салонов» – это были книги как бы «для избранных», для «настоящих ценителей», и они крайне редко были бестселлерами и могли похвастать настоящей популярностью среди широких слоев населения. Массы читали совсем другое – «бульварную литературу», которая, как правило, не то что не побеждала на престижных конкурсах, но обычно вообще не попадала ни в какие книжные обзоры.

Что же читали русскоязычные массы в пост-СССР? Они читали детективы, читали «женские романы», и, самое главное, они читали фантастику. Фантастика – вот жанр, который невероятно расцвел после исчезновения СССР, причем расцвел сразу с двух сторон: с одной стороны, появилось какое-то воистину бессчетное количество авторов, готовых день и ночь выдавать разного рода фантастические тексты – и одновременно оказалось, что для этих опусов (обычно крайне сомнительного качества) есть большая и стойкая аудитория, готовая поглощать «фантастику», сколько ни дай. Если зайти в любой книжный – в каждом стеллажи забиты именно ею, а количество фамилий авторов (как правило, абсолютно неведомых далекому от фантастики обывателю) потрясает.

Но даже среди огромного разнообразия все ж были свои корифеи: авторы с невероятной производительностью и при этом бешеной популярностью, корифеи этого, по мнению высоколобых критиков, подзаборного, но очень популярного в постсоветской РФ жанра. Можно назвать три фамилии: Лукьяненко, Перумов, Вадим Панов. У каждого – по полсотни наименований книг и не одна, а несколько «авторских вселенных», которые они придумали и подробно «разрабатывают». У всех – огромные тиражи и целые армии фанатов. Все поднялись именно в последние два десятилетия – в период оформления в общественном пространстве «идеологии НБС».

Вообще все трое – достаточно разные авторы, да и пишут они, строго говоря, не фантастику, а фентези. Тем не менее, у всех троих есть некая общая мировоззренческая основа. Критика давно могла бы это заметить – если бы сам жанр литературной критики в России не был настолько маргинальным и настолько зависимым от воззрений «тусовки», которая просто не считала «низкий» жанр фентези достойным внимания.

Лукьяненко

Начнем, наверно, с самого маститого постсоветского фантаста, чья фамилия более всего известна, а слава одно время даже выходила за рамки собственно литературы и могла стать подлинно всероссийской (но не стала). Безусловно, это было связано с тем, что произведения Лукьяненко – «Ночной дозор» и «Дневной дозор» – заметило так называемое «новое русское кино», и при поддержке Первого канала и режиссера Бекмамбетова из книг Лукьяненко попытались сделать «первые русские блокбастеры» (и они действительно окупились и вообще собрали много денег в прокате).

«Тусовка», состоящая из адептов «настоящей литературы», Лукьяненко, как и любых других «фантастов», в «писатели» так и не приняла: низкий жанр, небогатый слог, «дешевая занимательность», в общем – халтура, «не стоящая внимания истинного ценителя». Но чем же тогда обеспечивались миллионные тиражи? Что позволило Лукьяненко выделиться на фоне буквально ТЫСЯЧ других авторов фантастики и фентези, которых в пост-СССР было буквально как грязи?

Снобствующих эстетов советской закалки, учивших филологию по учебникам для педвузов, ответ шокирует и удивит – но Лукьяненко, который вышел в дамки и обрел всероссийскую популярность как раз после «Дозоров», взял свое, как ни странно, за счет новой философии, которую он продвигал в этих романах. Она была по-настоящему смелой и необычной для конца 90-х (когда его «Дозоры» появились) – и, очевидно, именно этим захватила читателей. Не характерами (они у Лукьяненко традиционно плоские), не языком (он у Лукьяненко бойкий, но не более), не любовно-романтическими линиями (с этим у автора, как и у всех «фантастов», традиционный швах) – а именно, как ни странно, философией, ДРУГИМ отношением к жизни!

В чем новизна Лукьяненко? В его книгах в общем традиционное «фэнтезийное» разделение – в мире, мол, есть Силы Света и Силы Тьмы, они ведут меж собой вечную борьбу посредством магии и всяческого волшебства… но придал этому (поначалу) еле уловимую «перчинку»: постепенно усиливаемое убеждение читателя, что Свет и Тьма – в общем, равноправные сущности, а если еще подумать – то и вовсе окажется, что Свет и Добро – это куда менее привлекательно и интересно, чем Зло и Тьма.

То есть сначала утверждается некая амбивалентность, а потом и вовсе – перемена знаков: Зло и Тьма – это свобода и творчество, Свет и Добро – скучные обязанности и подавление всего живого. Далее на протяжении всех бесчисленных «Дозоров» эта дихотомия, в которой симпатии автора все ж очевидно склоняются (почти помимо его воли) к «темным», иллюстрируется на самых разных примерах.

Ник Перумов

Перумов – также чрезвычайно плодовитый литератор, фантаст со стажем даже поболе, чем Лукьяненко, но мы называем его вторым, поскольку он все ж не настолько «раскручен» (видимо, только потому, что к его книгам пока не проявило интереса «новое русское кино»). Естественно, никакая «критика» Перумова также не видит в упор – хотя его книги пользуются устойчивым спросом все эти годы.

В чем же особенность «вселенных» Перумова? При совершенно других сюжетах и временных пластах (Лукьяненко предпочитает размещать героев в современности на матушке Земле, Перумов – в каком-то средневековье и на других планетах), мы видим у Перумова то же четкое разделение на Свет и Тьму, «светлых» и «темных» магов, которые вечно сражаются между собой… и то же самое, даже еще более ярко, чем у Лукьяненко, выраженное предпочтение «темных» перед «светлыми»!

Перумов вообще производит впечатление малость сумасшедшего автора – и это придает особый шарм его произведениям. Акценты у Перумова расставлены еще более четко: он ненавидит (буквально) «силы Света» и в восторге от «Сил Тьмы». Красной нитью через все произведения Перумова проходит восхищение «порождениями Мрака» и мстительное удовольствие от их побед над «светлыми».

Забавно, что в «мирах» Перумова в качестве одной из наиболее отвратительных и жутких сил выведено… христианство и сам Иисус Христос – как невероятно злобное и мерзкое сверхъестественное существо, чья единственная цель – поглощать миры под «сладкие сказки о добре и вере». Герои (формально – порождения Тьмы и Зла) беззаветно (хотя и убивая направо и налево) борются с коварным Христом, буквально из последних сил спасая людей от поглощения этим жутким белым божеством.

Другими словами, многие произведения Перумова носят характер этакого «евангелия от Дьявола» – пользуясь при этом бешеной популярностью в России.

Вадим Панов

Самый молодой из этой сверхуспешной троицы авторов «русского фентези». Самый популярный цикл романов Панова – о «Тайном городе»: это не что иное, как Москва, в которой, «оказывается», живут среди людей испокон веков сверхъестественные существа – колдуны, маги, оборотни и т.п., так называемые «семьи» нелюдей, более того – Москва у них столица.

В цикле «Тайный город» для нас более всего любопытно то, что один из главных положительных героев во всей серии романов – это, если говорить попросту, сам дьявол. Не более, но и не менее. У Панова он носит имя Сантьяга, но, в общем, обмануть этим не удастся даже самого наивного читателя – буквально весь антураж, сопутствующий «сантьяге», начиная от его внешности и манеры одеваться – не оставляют сомнений, что это, собственно, сам дьявол и есть. Он всемогущ, он хитер, он безжалостен, он плетет интриги и строит невероятные комбинации, он Отец Лжи – все как положено. И, как положено, он представляет в романах… кого? Конечно же, Силы Тьмы. В самом буквальном смысле – по Панову, «из Тьмы» Сантьяга и его подручные как раз и черпают свою силу.

И Сантьяга – САМЫЙ положительный персонаж в книгах Панова. Строго говоря – на него вообще одна надежда, без него мир неминуемо и давно полетел бы в тартарары. Только дьявол – хотя и буквально из последних сил – еще позволяет этому гребаному миру окончательно не слететь с катушек.

Выводы

Что еще любопытно: все три перечисленных автора – с их огромной популярностью в РФ и плодовитостью – так и не смогли, насколько мне известно, сколь-нибудь серьезно пересечь границы России своей литературной славой. У них есть какие-то переводы – но никто из них не стал заметным явлением на литературных небосклонах за рубежами нашей Родины (так, как это удавалось прежде классикам русской словесности – Чехову, Толстому и Достоевскому, и даже отчасти Булгакову). Слава «Дозоров», «Тайного города» и историй о похождениях мага Хедина – сугубо локальная, она от России не отрывается, заползая разве что в другие русскоязычные республики б. СССР.

То есть концептуальная новизна их подачи оказалась востребована лишь на российских просторах. А если прямо назвать суть этой новизны – это будет, говоря совсем просто – сатанизм. Особого рода сатанизм – безрелигиозный. Проповедующий, однако, не относительность зла и добра (имморализм), а предпочтительность зла. Видимо, на Западе, как и на Востоке, такой подход отпугивает читателя своей радикальностью. И это отнюдь не только у них. Когда далее мы затронем «творчество» «русского философа» Крылова – мы это еще увидим.

Но вот в России те из простых русских людей, кто еще не разучились читать – с восторгом окунулись в произведения указанных, бесспорно талантливых авторов. Массы нашли у них воплощение того, чего искали – идеологию НБС.

(продолжение следует)