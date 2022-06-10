Готовые дома подорожали на 64 процента

За последние два года средняя стоимость готовых загородных домов в Московском регионе выросла на 64%. Столь существенный рост цен вызван многократным увеличением спроса во время пандемии и вымыванием с рынка наиболее дешевых объектов.

Предложение коттеджей за это время сократилось на 42%. Сильнее всего пострадал сегмент самых доступных домов площадью до 100 кв. м, на который ориентируется наибольшая доля покупателей.

Из-за дефицита дешевых домов часть спроса сместилась в сторону земельных участков. На них минувшей весной приходилось до 40% от всех запросов. Предложение участков за два года сократилось примерно на треть.

По прогнозам, общая потребность населения в индивидуальных домах составляет около 3 млн объектов, или 450 млн «квадратов», в пятилетней перспективе. В связи с этим особенно актуально появление различных ипотечных программ на ИЖС, которые помогут удовлетворить спрос.