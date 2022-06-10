Швейцария отказалась передать Польше танки Leopard

Варшаве отказано в передаче находящихся в Швейцарии немецких танков Leopard 2A4, сообщил швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

Польша просила передать ей вышедшие из употребления в швейцарской армии танки, так как сама передала Украине значительный объем вооружений. В связи с этим, как сообщила Польша, ее вооруженные силы нуждаются в пополнении запасов бронетехники. Швейцария ответила, что передача танков не может быть осуществлена в ближайшее время. У Швейцарии сейчас не менее 96 Leopard 2A4, пишет «Страна.ua».

Напомним, Швейцария также заблокировала решение Дании передать Киеву 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III. Тем временем польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву.

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