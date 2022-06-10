 

Швейцария отказалась передать Польше танки Leopard

10.06.2022, 4:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Варшаве отказано в передаче находящихся в Швейцарии немецких танков Leopard 2A4, сообщил швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

Польша просила передать ей вышедшие из употребления в швейцарской армии танки, так как сама передала Украине значительный объем вооружений. В связи с этим, как сообщила Польша, ее вооруженные силы нуждаются в пополнении запасов бронетехники. Швейцария ответила, что передача танков не может быть осуществлена в ближайшее время. У Швейцарии сейчас не менее 96 Leopard 2A4, пишет «Страна.ua».

Напомним, Швейцария также заблокировала решение Дании передать Киеву 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III. Тем временем польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05.22 / Путин сделал бесплатным газ для Вечных огней

30.07.20 / В формировании кровеносных сосудов помогает экстракт голубики

02.12.20 / Мадуро назвал условие ухода с поста президента Венесуэлы

04.03.22 / Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья

02.11.21 / Главы более 100 стран подписали декларацию о защите лесов

08.11.21 / Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО Демченко — СМИ

08.07.21 / Хоккеист Кучеров выиграл Кубок Стэнли с переломом ребра

05.02.21 / Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Мельбурне

21.05.21 / Пономарев: Даже когда Путин уйдет, у Навального или Ходорковского не будет шансов. Русские ненавидят всех либералов

05.02.21 / Fox News – биологический пол отменяется — Байден обязал школы допускать трансгендеров к женским соревнованиям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика