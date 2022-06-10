 

Япония решила запретить экспорт грузовых автомобилей в Россию

10.06.2022, 4:07, Новости дня
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С 17 июня вводится запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Хагиуда объяснил запрет решением японского правительства о «введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры», передает ТАСС.

Министр заявил, что «во взаимодействии с мировым сообществом Япония принимает жесткие меры в отношении РФ из-за ее нападения на Украину», передает РИА «Новости».

Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из РФ в Японию резко вырос.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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