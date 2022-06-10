Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины

Большинство кораблей военно-морских сил Украины, которые оказались под контролем России, планируется утилизировать, сообщили в силовых структурах Крыма.

Источник ТАСС сообщил, что «многие из них уже не подлежат даже буксировке». Указывается, что «в большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели». В силовых структурах Крыма уточнили, что судьба украинских кораблей, «которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции». Источник заявил, что они уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности. Отмечается, что Москва никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе.

Напомним, в силовых структурах региона сообщали, что бронекатера, ставшие трофеями российских моряков в результате спецоперации РФ на Украине, могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь. В 2019 году Россия вернула Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе.

—