Motorola Moto G62 получил АКБ на 5000 мАч

Китайская марка Motorola сообщила о выходе новой модели смартфона под названием Moto G62.

Модель получила увеличенный 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 точек. В верхней части размещена фронтальная камера на 16 мегапикселей. С тыльной стороны тройной блок камеры с главным датчиком 50 мегапикселей. Высокую производительность нового смартфона обеспечит продвинутый процессор Qualcomm Snapdragon 480+, поддерживающий сети пятого поколения.

Вместе с тем девайс оснащен 128 гигабайтами встроенной памяти и 4 гигабайтами оперативной памяти. Емкость аккумулятора достигает 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. В кнопке питания смартфона встроен сканер отпечатков пальцев. Модель получила модуль бесконтактных платежей, а также работает на актуальной операционной системе Android 12.