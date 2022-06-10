 

Oukitel WP19 с АКБ на 21000 мАч оценен в 18 тысяч рублей

10.06.2022, 3:50, Разное
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Известная марка Oukitel рассекретила подробности о новом смартфоне Oukitel WP19.

Данный девайс отличается повышенной автономностью, которая обеспечена усиленным аккумулятором на 21000 мАч. В компании указали, что стоимость данного смартфона составит около 18 тысяч рублей, однако такая цена будет актуальна до 1 июля. Однако позже новинка будет продаваться за 36 тысяч рублей. Смартфон получил крупный 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. Высокую производительность обеспечит чипсет MediaTek Helio G95 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами постоянной памяти.

Девайс получил основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселей. Фронтальная камера имеет датчик 16 мегапикселей. Сведения о емкости аккумулятора пока не указаны производителем.



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